DIs sobem com receio fiscal doméstico e de tarifas dos EUA, após payroll

Os juros futuros aceleraram o ritmo de alta na tarde desta sexta, 7, na medida em que o mercado embute o risco de que o governo faça um reajuste no Bolsa Família. Apuração do Broadcast, contudo, mostra que para a equipe econômica um reajuste no programa só traria mais ruído e pioraria a inflação. O fortalecimento do dólar e o avanço nos rendimentos dos Treasuries também pesaram, em um cenário externo adverso após o presidente Donald Trump dizer que pretende anunciar tarifas recíprocas na próxima semana e o payroll mostrar atividade econômica ainda aquecida. No balanço semanal, a curva abriu, com taxas subindo até 22 pontos-base.

A taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subiu a 15,020%, de 14,955% do ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 avançou para 15,195%, de 15,025%, e o para janeiro de 2029 encerrou em alta a 14,900%, de 14,693% ontem no ajuste.

O destaque desta tarde ficou para entrevista do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, que comentou à Deutsche Welle que o governo estuda uma mudança no valor do Bolsa Família por causa dos altos preços dos alimentos.