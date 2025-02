Dólar perde força agora e isso ajuda a reduzir preço de alimentos no médio prazo, diz Haddad

"E todos os preços hoje, mesmo tendo sido elevados no último período em função desses fatores, seca, inundação no Rio Grande do Sul, dólar, eleição do Trump e tudo mais, eles ainda estão abaixo do que o presidente Lula herdou do governo Bolsonaro. Então, vamos continuar tomando as medidas de aumentar o salário mínimo, corrigir a tabela do imposto de renda, melhorar o poder de compra do salário, baixar o dólar e melhorar a safra para combater os preços altos", disse Haddad, acrescentando que ele e o PT reconhecem que há "muito" o que recuperar no Brasil.