É preciso ter muita sabedoria para conduzir a política monetária, afirma Haddad

Haddad disse que é preciso observar a atividade econômica, para que a política monetária não gere problemas, como jogar o País em uma recessão ou gerar instabilidade em transações correntes com o exterior. "Às vezes você aumenta para desaquecer um pouco a economia, porque, se estiver muito aquecida, os preços vão aumentar. Não existe, em economia não existe um remédio para toda aquela hora e na dose certa", repetiu.

O BC foi mais duro em na última ata do Comitê de Política Monetária (Copom), ao citar que "o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, o aumento de crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública têm o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, com impactos deletérios sobre a potência da política monetária e, consequentemente, sobre o custo de desinflação em termos de atividade" e cobrou pela harmonização das políticas monetária e fiscal. O governo reconhece.

Em entrevista recente ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, reforçou a necessidade de trabalho conjunto e disse que há consciência da necessidade de desacelerar a economia para a convergência da inflação.