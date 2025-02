Energia e passagem aérea aliviam inflação ao consumidor no IGP-DI de janeiro, diz FGV

O núcleo do IPC-DI teve alta de 0,48% em janeiro, após um aumento de 0,33% em dezembro. Dos 85 itens componentes do IPC, 38 foram excluídos do cálculo do núcleo. O índice de difusão, que mede a proporção de itens com aumentos de preços, passou de 64,19% em dezembro para 74,84% em janeiro.

O núcleo do IPC-DI é usado para mensurar tendências e calculado a partir da exclusão das principais quedas e das mais expressivas altas de preços no varejo. Ainda de acordo com a FGV, o núcleo acumulou aumento de 4,01% em 12 meses.