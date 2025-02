A economia dos Estados Unidos criou 143 mil empregos em janeiro, em termos líquidos, segundo relatório publicado hoje pelo Departamento do Trabalho do país. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam criação de 125 mil a 225 mil vagas, com mediana de 170 mil.

O relatório, também conhecido como payroll, é a principal métrica do mercado de trabalho dos EUA.