Fed cita moderação da inflação dos EUA em 2024 em relatório de política monetária

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) avaliou que a inflação ficou um pouco mais moderada no ano passado, depois de ter abrandado significativamente em 2023, mas permanece um pouco acima da meta do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) de 2%. As observações constam do relatório semestral preparado pelos dirigentes do BC dos EUA, divulgado nesta sexta-feira, 7 .

No documento, o Fed citou que o aperto do mercado de trabalho continuou diminuindo, mas que parece ter se estabilizado, com a taxa de desemprego em um nível relativamente baixo durante o segundo semestre do ano passado.

A taxa de desemprego terminou 2024 em 4,1%, um patamar baixo diante dos padrões históricos, segundo o BC norte-americano.