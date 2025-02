Haddad diz que Bolsonaro 'estimulou' contrabando e que agora houve união para combater problema

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 7, que o governo Bolsonaro "estimulou o contrabando de mercadorias" porque, em sua avaliação, não houve uma ação de combate à essa atividade durante a gestão passada. Para Haddad, a união do governo Lula e dos governos estaduais para estabelecer uma tributação sobre produtos que chegam do exterior melhorou a situação da indústria e do varejo brasileiro.

"Porque essa coisa do contrabando, vocês não têm ideia do que estava acontecendo ... Agora, houve uma união dos governadores, todos os governadores, do Sudeste, do Nordeste, do Sul, todos se uniram ao governo federal para combater o contrabando. E passaram a cobrar dos contrabandistas, coisa que não era feita pelo governo anterior", disse Haddad, em entrevista à rádio Cidade, de Caruaru (PE), ao ser questionado sobre políticas de incentivo à cadeia têxtil de Pernambuco.

O ministro destacou ainda os números da indústria no ano passado, que registrou a maior taxa de crescimento dos últimos dez anos, e voltou a falar dos efeitos da reforma tributária aprovada recentemente, que, em sua avaliação, irá ajudar no desenvolvimento do setor industrial, inclusive nas exportações.