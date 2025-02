Ibovespa diverge de NY e cai, de olho em resultados de grandes bancos e juros altos

O Ibovespa cai perto do fim da manhã desta sexta-feira, 7, e opera na direção oposta das bolsas norte-americanas, após a divulgação do relatório de emprego, o payroll, nos Estados Unidos. Os dados mostraram resultados divergentes. Mais cedo, o principal indicador da B3 subiu até 0,24% e marcou 126.524 pontos, na máxima, mas por volta das 11h30 passou a renovar mínimas perdendo o nível dos 126 mil pontos, na esteira da piora de ações de bancos e ligadas a commodities, ainda diante do avanço dos juros futuros.

Segundo Felipe Moura, analista da Finacap, a Bolsa brasileira sugere um caminho divergente do mercado acionário norte-americano, em meio a incertezas elevadas no Brasil. "Está seguindo uma dinâmica muito própria. Quando avaliamos em dólar, está muito descontado. O EWZ principal fundo de índice - ETF na sigla em inglês - brasileiro negociado em Nova York está muito descontado em relação ao S&P. Ele despencou enquanto o índice americano subiu muito nos últimos meses. Todos os olhares estão no front macroeconômico, fiscal político", diz.

Em relação ao balanço do Bradesco, o banco informou crescimento de 87,7% no lucro recorrente do Bradesco no quarto trimestre e aumento de 20% em 2024, encerrando com lucro de R$ 19,554 bilhões, divulgado hoje, parece não ter agradado. O cenário macroeconômico brasileiro requer cautela, segundo especialistas, o que pesa sobre os papéis.