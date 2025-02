O aumento da taxa básica de juros, a Selic, associado a uma inflação persistente e à desvalorização do real vai prejudicar o fluxo de caixa e reduzir a rentabilidade dos bancos e das empresas brasileiras em 2025, segundo a agência de classificação de risco Moody's. "A Selic elevada em 2025 reduzirá o apetite pelo risco e a demanda por crédito dos bancos brasileiros", disse a agência, em documento.

A Moody's afirmou também que a margem financeira dos bancos pode ser prejudicada pelo nível elevado dos juros, mas pondera que o efeito dependerá da composição da carteira de cada instituição financeira e da capacidade de os bancos responderem ao aumento dos custos de captação.

Fora do setor financeiro, a agência disse que os segmentos com alta alavancagem, como o imobiliário, de serviços públicos e de telecomunicações, seriam particularmente vulneráveis aos juros mais altos, porque costumam depender de financiamento baseado em dívida local para manter as operações.