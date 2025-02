L'Oréal amplia vendas, mas decepciona na China

A L'Oréal ampliou vendas em todas as regiões no ano passado, exceto na China. Em balanço divulgado na tarde desta quinta-feira (6), a gigante de cosméticos francesa disse que suas vendas globais totalizaram de 43,48 bilhões de euros em 2024, representando alta de 5,6% ante o ano anterior e avanço de 5,1% no conceito de mesmas lojas.

Apenas no norte asiático - que inclui a China -, porém, as vendas anuais caíram 3,2% considerando-se as mesmas lojas, a 10,3 bilhões de euros.

O lucro líquido da L'Oréal aumentou para 6,41 bilhões de euros no ano passado, ante 6,18 bilhões de euros em 2023. O fluxo de caixa líquido somou 6,6 bilhões de euros.