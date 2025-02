Lucro líquido recorrente do Bradesco é de R$ 5,402 bi no 4º trimestre, alta de 87,7% em um ano

O Bradesco registrou lucro líquido recorrente de R$ 5,402 bilhões no quarto trimestre de 2024, resultado 87,7% maior que o do mesmo intervalo do ano anterior, e 3,4% superior ao do terceiro trimestre do ano passado. No ano de 2024, o lucro do banco subiu 20%, para R$ 19,554 bilhões.

O ano foi marcado pela recuperação das margens do Bradesco, que voltou a crescer no crédito. Além disso, a incorporação de uma fatia maior da Cielo, que teve o capital fechado em agosto do ano passado, ampliou o crescimento das receitas com serviços.

O retorno sobre o patrimônio líquido foi de 12,7% no quarto trimestre, alta de 5,8 pontos porcentuais em um ano, e de 0,3 p.p. em um trimestre. O Bradesco fechou o ano de 2024 com R$ 2,127 trilhões em ativos, crescimento de 8,3% no comparativo anual. O patrimônio líquido foi a R$ 162,661 bilhões, queda de 0,2% em um ano.