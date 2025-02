Nikola está próxima de pedir falência, em busca reestruturação financeira

A Nikola, empresa de caminhões elétricos e movidos a hidrogênio, está próxima de pedir falência, informa relatório publicado nesta sexta-feira, 7. A notícia acontece depois do The Wall Street Journal mencionar que a empresa estava trabalhando com consultores para explorar opções para reestruturar sua dívida.

Um representante da Nikola disse que a empresa segue avaliando sua posição financeira e considera uma série de opções, incluindo financiamento, como parte de uma reestruturação financeira. Fonte: Dow Jones Newswires.