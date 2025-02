Petrobras vende bunker com conteúdo renovável em Cingapura pela 1ª vez

A Petrobras fez, no início de fevereiro, a sua primeira venda de VLSFO (Very Low Sulfur Fuel Oil) com 24% de conteúdo renovável (B24) no mercado asiático de bunker, informou a estatal. A comercialização foi realizada com a empresa Golden Island, fornecedora de bunker licenciada em Cingapura. A entrega do combustível será realizada ainda durante o mês de fevereiro.

O produto foi formulado através de uma mistura de 76% de óleo combustível mineral, com origem predominantemente das refinarias da Petrobras; e 24% de Ucome, biocombustível originado do processamento de óleo de cozinha usado (UCO), comprado localmente.

"A comercialização de VLSFO com 24% de conteúdo renovável no mercado asiático está alinhada com a estratégia da Petrobras de desenvolver novos produtos em direção a um mercado de baixo carbono, inovando para gerar valor para o negócio, e viabilizando soluções em novas energias e descarbonização", disse em nota o diretor de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras, Claudio Schlosser.