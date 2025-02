Yara reverte lucro e tem prejuízo de US$ 290 milhões no 4º tri de 2024

A fabricante norueguesa de fertilizantes Yara reportou, nesta sexta-feira, 7, prejuízo líquido de US$ 290 milhões (US$ 1,14 por ação) no quarto trimestre de 2024. O resultado reverte o lucro registrado em igual período do ano anterior, de US$ 246 milhões (US$ 0,96 por ação).

A receita caiu 5% no mesmo comparativo, de US$ 3,598 bilhões ante US$ 3,419 bilhões.

O Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recuou 38,6%, para US$ 360 milhões. Ao excluir itens especiais, o Ebitda do quarto trimestre do ano passado foi 10% menor quando comparado com igual intervalo de 2023, alcançando US$ 519 milhões.