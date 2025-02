Fala de Wellington Dias sobre o Bolsa Família gera nova crise no governo

Uma declaração do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, sobre o governo avaliar um aumento no valor do Bolsa Família em razão da alta de preço dos alimentos, gerou uma nova crise no governo, que tem acumulado desencontros frequentes quando se trata da inflação da comida. A fala também provocou reação do mercado, com alta do dólar e queda na Bolsa.

Em entrevista ao portal Deutsche Welle, o ministro afirmou que tomaria "uma decisão dialogando com o presidente (Luiz Inácio Lula da Silva)". "Será um ajuste? Será um complemento na alimentação?", questionou ele, para, a seguir, dizer que mexer no valor do repasse "está na mesa". Dias afirmou que preparava um relatório para apresentar a Lula até março.

À tarde, a Casa Civil divulgou nota desautorizando Dias, ao negar que exista estudo no governo sobre o tema. De acordo com a pasta, o assunto não está na pauta do governo e não será discutido. "A Casa Civil da Presidência da República informa que não existe estudo no governo sobre aumento do valor do benefício do Bolsa Família."