Lucro do Bradesco cresce 20% e chega a R$ 19,5 bi em 2024

"Em 2024, entregamos lucro líquido de aproximadamente R$ 2 bilhões acima do que estava implícito no centro do nosso guidance (projeção) porque aproveitamos oportunidades para crescer significativamente em linhas de alta margem líquida, mesmo que tivessem spreads menores", disse o presidente do banco, Marcelo Noronha, ao comentar os resultados do primeiro período completo de sua gestão. Ele assumiu o posto com a missão de recuperar resultados e também promover uma ampla reestruturação do conglomerado.

A inadimplência medida pelos atrasos de mais de 90 dias recuou 1,1 ponto porcentual no ano e fechou dezembro em 4,0%. Assim, as despesas com provisões contra devedores duvidosos (PDD) caíram 29,1% no quarto trimestre, para R$ 7,46 bilhões.

Cenário mais difícil

Sobre os cenários para este ano, Noronha afirmou que 2025 deve ser um ano mais difícil no crédito para as empresas médias, devido à alta dos juros. Em relação às pessoas físicas, ele não espera uma piora significativa, diante de desemprego ainda baixo e do crescimento da renda. "Não me parece haver um estresse grande na pessoa física", disse ele, admitindo que o cenário atual não é bom nem para as famílias nem para as empresas. "Nós vamos trabalhar com os melhores riscos e modalidades para garantir uma carteira saudável."

Em 2024, segundo ele, o Bradesco teve o maior porcentual da carteira de empréstimos garantido por colaterais desde 2018. "Nossa carteira de crédito crescerá em linha com o mercado em 2025. Nossa opção é por garantir a sustentabilidade da nossa jornada, evoluindo com segurança e mantendo o custo de crédito sob controle."

A margem com clientes, que reflete o ganho em operações de crédito, teve alta de 4,7% em um ano, para R$ 16,15 bilhões no ano passado. O guidance (projeção dos próximos resultados) para 2025 aponta para um crescimento menor das operações de crédito, que Noronha classificou como uma projeção "pé no chão", "conservadora", diante de um cenário econômico mais difícil. "O que importa é continuar crescendo a margem líquida e entregar mais resultados."