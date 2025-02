Juro alto e falta de mão de obra devem inibir geração de vagas na construção em 2025

A construção civil deve ter um ano mais fraco para a geração de empregos em 2025, na comparação com o ano passado. O cenário de juros ainda mais elevados - com a Selic devendo atingir, no mínimo, o nível de 14,25% - e de escassez de mão de obra deve contribuir para essa perspectiva, de acordo com economistas consultados pelo Broadcast.

O setor registrou criação de 113.860 vagas em 2024, valor cerca de 30% menor do que o registrado no ano anterior. Foram criados apenas 5.431 postos de trabalho em obras de infraestrutura - o pior número desde 2019 - e 108.429 no setor privado, de acordo com levantamento da LCA 4intelligence, com dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

"A construção civil é um setor que não segue muito os componentes cíclicos da economia. Os juros elevados, por exemplo, devem dificultar a geração de novos lançamentos imobiliários neste ano", afirma o economista Bruno Imaizumi, da LCA 4intelligence. "Já a construção de rodovias, muito ligada ao dinheiro público, está com resultados bem ruins. Pode ser melhor em 2026, por ser ano eleitoral", observa.