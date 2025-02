Bolsas da Ásia e Pacífico fecham sem direção única, após ameaças tarifárias de Trump

As disputas tarifárias alimentadas por Trump seguem no radar. Ontem, o presidente americano disse que anunciará hoje tarifas de 25% sobre importações globais de ações e alumínio. Além disso, o republicano ameaçou aplicar tarifas recíprocas de importação a parceiros comerciais dos EUA, a serem anunciadas "amanhã ou quarta-feira". Também nesta segunda, entraram em vigor medidas retaliatórias da China contra os EUA, em resposta às tarifas de 10% impostas por Trump, que havia prometido negociar a questão com o presidente chinês, Xi Jinpíng, mas ainda não o procurou.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,56%, a 3.322,17 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,08%, a 2.017,81 pontos. Destacaram-se empresas de telecomunicações chinesas que incorporaram o modelo de inteligência artificial (IA) da startup DeepSeek: China Telecom saltou 6,6% e China Unicom teve alta de 4,4%.

No fim de semana, dados oficiais mostraram que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) chinês acelerou para 0,5% em janeiro (ante 0,1% em dezembro), ficando levemente acima do esperado.

Em Hong Kong, o Hang Seng teve ganho de 1,84%, a 21.521,98 pontos, ainda impulsionado por grandes empresas de tecnologia chinesas favorecidas com o entusiasmo gerado pela IA da Deepseek, caso da Meituan (+5,6%), do Alibaba (+5,5%) e da Baidu (+3,7%).

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelos segundo pregão consecutivo, com queda de 0,34% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.482,80 pontos.

