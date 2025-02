Bolsas da Europa sobem com ajuda do setor petrolífero, mas de olho em tarifas de Trump

Por Sergio Caldas

São Paulo, 10/02/2025 - As bolsas europeias operam em alta modesta na manhã desta segunda-feira, ajudadas pelo setor petrolífero, enquanto investidores avaliam as últimas ameaças tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha ganho de 0,27%, a 544,19 pontos. Apenas o subíndice de petróleo e gás avançava 0,8%, impulsionado pela BP, cuja ação saltava mais de 6% em Londres após relatos de que o fundo de hedge ativista Elliott Management adquiriu uma participação na gigante petrolífera britânica.