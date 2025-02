Dólar cai com alta de commodities, mas tarifas de Trump estão no foco

Após subir até R$ 5,8246 (0,54%) nos primeiros negócios sob temor com a escalada das tarifas do governo dos Estados Unidos, o dólar perdeu força e opera em baixa na manhã desta segunda-feira, 10. Na mínima intradia, desceu a R$ 5,7743 (-0,33%) no mercado à vista há pouco.

A valorização do petróleo e do minério de ferro favorecem ingressos de fluxo comercial no mercado à vista e a recuperação do real após sinais de aumento de inflação na China em janeiro, diz Jefferson Rugik, diretor da corretora Correparti.

O minério de ferro subiu 0,79% em Dalian nesta segunda. O petróleo também amplia os ganhos da sessão anterior, em meio a preocupações com a oferta após os EUA imporem sanções a uma rede internacional que facilita o transporte de petróleo do Irã para a China.