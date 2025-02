Fundo ativista Elliott assume participação na BP, dizem fontes

O fundo de hedge ativista Elliott Management adquiriu uma participação na gigante petrolífera britânica BP e irá pressionar por mudanças significativas para melhorar o desempenho da empresa, segundo fontes com conhecimento do assunto.

O fundo americano, que administra cerca de US$ 70 bilhões em ativos, é um dos investidores mais influentes de Wall Street, conhecido por pressionar empresas a demitir gestores e desmembrar negócios, sempre com o objetivo de impulsionar os retornos de acionistas.

O tamanho da fatia do Elliott na BP ainda é desconhecido. O fundo está incentivando a BP a considerar medidas mais dramáticas do que as que adotou até agora para superar suas dificuldades, disseram as fontes. Fonte: Dow Jones Newswires.