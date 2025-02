Haddad diz que governo vai esperar decisão concreta sobre taxação do aço para se manifestar

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, evitou comentar o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que irá impor tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio, o que afetaria o Brasil. Questionado pela imprensa sobre quais ações o Executivo brasileiro adotaria em resposta, Haddad respondeu que o governo tomou a decisão de só se manifestar "oportunamente", com base em decisões concretas, e não em anúncios que, na avaliação do ministro, podem ser mal interpretados ou revistos.

"Então o governo vai aguardar decisão oficialmente antes de qualquer manifestação", disse o ministro da Fazenda a jornalistas.

Perguntado então se não haveria nada previsto sobre a taxação de big techs norte-americanas, Haddad voltou a dizer que vai aguardar a orientação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, depois de as medidas dos EUA serem efetivamente implementadas.