Ibovespa sobe mais de 1%, com commodities e visão menos negativa sobre tarifas

A valorização dos índices de ações do ocidente e das commodities estimulam alta do Ibovespa no pregão desta segunda-feira, 10, que atenua parte das perdas recentes. Na sexta-feira, o Índice Bovespa fechou em baixa de 1,27%, aos 124.619,40 pontos, com recuo de 1,20% na semana passada. De 87 papéis na carteira teórica, só Embraer ON (-0,21%) e Santos BRP ON (-0,15%) caem. CSN - a única do setor de metais a ceder até então -, zerava a queda.

O anúncio de novas tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impõe cautela em semana de divulgações importantes, como dados de inflação aqui e nos EUA. O Brasil é o segundo maior exportador de aço mundial para os EUA.

A despeito de avaliar que a imposição de tarifas ao aço e alumínio no mundo pelo governo dos Estados Unidos gera cautela, o seu efeito pode não ser tão elevado no Brasil, avalia Marcos Moreira, sócio da WMS Capital. "Tem impacto direto, mas a magnitude não deve ser tão grande", estima, lembrando que as exportações de aço e alumínio do Brasil para os EUA ficaram na casa dos US$ 6 bilhões em 2024. "Não nos parece algo tão elevado, mas o ponto inicial é que devemos ficar atentos com esse assunto das tarifas", avalia.