Índice de preços Ceagesp fecha janeiro em queda de 5,52%, puxada por frutas

O setor de Frutas recuou 10,60% ante uma variação de -5,08% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de -4,83%. As principais reduções ocorreram nos preços de abacate geada (-58,14%) e maracujá doce (-50,73%). As principais altas ocorreram nos preços de coco verde (+34,95%) e laranja lima (+31,99%).

O setor de Legumes variou 4,25% ante uma variação de 5,52% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de 4,06%. As principais altas ocorreram nos preços de chuchu (+70,40%) e tomate sweet grape (+59,99%). As principais reduções ocorreram nos preços de pimentão amarelo (-35,20%) e pimentão vermelho (-26,43%).

O setor de Verduras variou -3,79% ante uma variação de -1,01% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de 3,97%. As principais reduções ocorreram nos preços de alface americana (-33,19%) e alface crespa (-33,16%). As principais altas ocorreram nos preços de alho poró (+31,92%) e repolho verde liso (+29,09%).