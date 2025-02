IPC-S acelera a 0,49% na 1ª quadrissemana de fevereiro, afirma FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou a 0,49% na primeira quadrissemana de fevereiro, após registrar alta de 0,02% no encerramento de janeiro. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 10, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice acumula em 12 meses variação positiva de 3,32%.

Nesta leitura, quatro das oito classes de despesas avançaram em relação a janeiro: Educação, Leitura e Recreação (0,18% para 1,09%), Transportes (0,83% para 1,25%), Despesas Diversas (0,26% para 0,46%) e Comunicação (0,01% para 0,07%). Também foi registrada queda menos intensa no grupo de Habitação (-2,43% para -1,04%).

Houve, por outro lado, recuo em Vestuário (0,22% para -0,35%) e desaceleração em Saúde e Cuidados Pessoais (0,66% para 0,63%). Já Alimentação repetiu a variação de 1,22% da quadrissemana anterior.