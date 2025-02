Maiores atritos no comércio global tornam incertas perspectivas para inflação, diz Lagarde

O aumento dos atritos no comércio global tornam incertas as perspectivas para a inflação na zona do euro, afirmou nesta segunda-feira, 10, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, em discurso preparado para testemunho no Parlamento Europeu. A autoridade, no entanto, reiterou que espera retorno da inflação à meta de 2% ao longo deste ano, apesar dos riscos amplos para os preços europeus.

Lagarde observou que a confiança do consumidor está frágil, mas que deve melhorar diante do mercado de trabalho sólido e rendas mais elevados.

Por outro lado, a dirigente previu que o avanço salarial continuará trajetória de desaceleração dentro do ritmo previsto pelo BCE.