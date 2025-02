Moedas Globais: dólar avança ante pares com expectativas de anúncio oficial de tarifas

O dólar operou em alta nesta segunda-feira, 10, frente à maioria das moedas, impulsionado pela expectativa do anúncio oficial das tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio para os Estados Unidos prometidas pelo presidente americano, Donald Trump. O mercado também acompanha de perto um possível novo pacote tarifário baseado na "reciprocidade" contra países que, segundo Trump, "tiram vantagem" dos EUA. As declarações do republicano têm sustentado a valorização da moeda americana frente a seus principais pares.

O índice DXY, que mede a variação do dólar ante seis principais moedas, fechou em alta de 0,26%, a 108,319 pontos. Ao final do dia em Nova York, o dólar era cotado em alta a 152,03 ienes. A libra esterlina cedia a US$ 1,2366. O euro operava em queda, a US$ 1,0309. A moeda americana subia a 20,6271 pesos mexicanos e avançava a 1,4315 dólar canadense.

Ontem, Trump anunciou que pretende implantar tarifas recíprocas aos países que "tiram vantagem" dos americanos. O republicano explicou que os EUA vão cobrar o mesmo nível de taxas impostas pelos parceiros comerciais.