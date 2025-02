Nubank terá sala VIP no Aeroporto de Guarulhos para clientes de alta renda

O Nubank inaugurará nesta semana uma sala VIP no Aeroporto Internacional de Guarulhos, segundo a cofundadora e diretora de Crescimento da fintech, Cristina Junqueira. Em postagem no Instagram, ela informou que o evento de lançamento do espaço será na próxima quinta-feira, 13. "Dia 13 eu volto aqui e conto mais para vocês", escreveu.

A sala ficará no terminal 3, destinado a voos internacionais. Segundo a executiva, será acessível apenas a clientes do Ultravioleta, o segmento do Nubank voltado a clientes de alta renda. Procurada, a fintech ainda não se manifestou sobre a inauguração.

Não é o primeiro espaço exclusivo para clientes do segmento. Em novembro do ano passado, a fintech abriu uma área no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, com serviços de apoio e descanso para os clientes que frequentam o local.