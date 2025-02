Pauta de quarta-feira do TCU tem processos envolvendo IBGE+, programa Pé-De-Meia e Previc

Também está previsto para avaliação um processo com embargos de declaração apresentados pelo Banco Central em face do acórdão com determinações no âmbito de auditoria operacional realizada na Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). A pauta não detalhou o processo.

A sessão de quarta-feira pode ser atualizada nos próximos dias, com retirada ou inclusão de processos. Vejas os destaques:

*Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2016, que teve como objeto as obras da Nova Subida da Serra de Petrópolis/RJ (NSS), pertencentes à rodovia BR-040/MG/RJ, entre Juiz de Fora/MG e Rio de Janeiro/RJ;

*Primeiro ciclo de acompanhamento do alcance dos objetivos estratégicos e específicos no PPA 2024-2027;

*Embargos de declaração em face de acórdão mediante o qual foi feita recomendação dirigida à Casa Civil com o objetivo de avaliar a Política Nacional de Cibersegurança (PNCiber);

*Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em outorgas de permissões de lavra garimpeira e de autorizações;