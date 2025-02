Petrobras assina contrato de R$ 707 milhões para ampliar produção em terra na Bahia

A Petrobras informou que assinou contratos no valor de R$ 707 milhões para novas sondas de perfuração terrestres com foco na ampliação da produção onshore (em terra) de óleo e gás na Bahia. A licitação havia sido lançada em abril do ano passado.

Os contratos foram assinados com as empresas EBS e Conterp, disse a estatal.

Em uma rede social, a diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos, declarou que com as novas sondas, "a empresa vai multiplicar a produção na Bahia, de forma rentável e ampliando o potencial de novas descobertas. Lucratividade, emprego e renda na nossa Bahia , estado berço do petróleo no Brasil".