Previsão de déficit em c/c de 2025 segue em US$ 51,80 bilhões, aponta Focus

A mediana do relatório Focus para o déficit em transações correntes do Brasil em 2025 seguiu em US$ 51,80 bilhões. Um mês antes, era de US$ 50,00 bilhões. A estimativa intermediária para 2026 continuou em US$ 50,0 bilhões, o mesmo nível de quatro semanas atrás.

As expectativas do mercado sugerem que o déficit em conta corrente continuará sendo financiado com folga pelos Investimentos Diretos no País (IDP). A mediana para 2025 indica entrada líquida de US$ 70,0 bilhões, como está há oito semanas. A projeção para 2026 seguiu em US$ 75,0 bilhões em IDP, patamar que se repete há quatro semanas.

A mediana de superávit comercial em 2025 passou de US$ 75,70 bilhões para US$ 76,80 bilhões. Um mês antes, era de US$ 73,95 bilhões. A projeção para 2026 passou de US$ 77,0 bilhões para US$ 78,00 bilhões. Quatro semanas atrás, era de US$ 77,00 bilhões.