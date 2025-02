Real se aprecia com commodities enquanto Trump não confirma 'tarifaço'

Com o avanço da moeda americana no exterior, o dólar até abriu em alta por aqui e chegou a superar o nível de R$ 5,80 na primeira hora de negócios, com máxima a R$ 5,8246, mas arrefeceu longo em seguida e registrou a mínima da sessão ainda pela manhã, a R$ 5,7648. Após rondar a casa de 5,78 ao longo da tarde, o dólar fechou a R$ 5,7860, em queda de 0,13%, passando a acumula desvalorização de 0,87% em fevereiro e de 6,38% em 2025.

Operadores notam que a liquidez foi reduzida, o que sugere ausência de mudanças relevantes de posições. Principal termômetro do apetite por negócios, o contrato de dólar futuro para março teve volume fraco, abaixo de US$ 10 bilhões.

O economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi, vê a apreciação do real como fruto de entrada de recursos estrangeiros, com a alta das commodities e a atratividade das operações de carry trade. Ele cita a possibilidade de investidores virem ao Brasil como forma indireta de aproveitar a melhora de expectativas para a China.

"Bancos de investimento dizem que é muito difícil investir na China. A bolsa lá apresenta um rali muito grande. Comprar ativos de países com exposição à economia chinesa seria uma alternativa. E o Brasil com suas blue chips se encaixa nessa definição", afirma Borsoi.

Operadores também veem a possibilidade de certo recuo de prêmios de risco que haviam sido embutidos na taxa de câmbio no fim do pregão da última sexta-feira, 7, após a ventilação de possível reajuste do Bolsa Família em razão da alta de alimentos, na esteira da entrevista ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, em entrevista ao portal Deutsche Welle. A proposta foi desmentida em nota pela Casa Civil no início da noite de sexta-feira, mas após o fechamento do mercado de câmbio. Fontes da equipe econômica já haviam dito que se tratava apenas de ruído.

"Houve um estresse na sexta-feira com a notícia de que poderia haver aumento do Bolsa Família, que depois foi desmentido pelo ministério da Fazenda. O dólar até se valorizou um pouco na tarde de sexta, mas hoje já está em queda", afirma o economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala, para quem a perspectiva de mais aumento da taxa Selic ampara o real. "Com um diferencial de juros alto, há uma pressão forte para a apreciação da taxa de câmbio, podendo levar o dólar para a casa dos R$ 5,50. O carrego está muito alto, tornando o real atrativo para investidores estrangeiros".