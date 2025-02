Senai tem meta de realizar 10,8 mil atendimentos a micro, pequenas e médias indústrias em 2025

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) tem como meta realizar cerca de 10,8 mil atendimentos a micro, pequenas e médias indústrias (MPMEs) em 2025, sendo 7.689 com consultorias e 3.120 com tecnologias de fábricas inteligentes. As ações fazem parte do Brasil Mais Produtivo, uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) para aumentar a produtividade de MPMEs em todo o Brasil.

Em 2024, foram realizados mais de 6,5 mil atendimentos de eficiência energética, manufatura enxuta e transformação digital em MPMEs dos 26 Estados e do Distrito Federal. Outras 1,2 mil empresas participaram do processo de validação e receberam tecnologias da indústria 4.0, como internet das coisas e inteligência artificial, por meio da categoria de chamadas Smart Factory.

De acordo com o Senai, no caso das consultorias em manufatura enxuta, houve um aumento de 27,75% de produtividade em 4.240 atendimentos. Já nos atendimentos de eficiência energética (que totalizaram 562), foi registrada redução de 17,95% no consumo de energia. No plano de transformação digital foram realizados 90 atendimentos.