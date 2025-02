Sindicom esclarece que não haverá hoje reunião de distribuidoras sobre "waiver" de biodiesel

O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom) esclareceu que não há nenhuma reunião agendada entre as empresa associadas nesta segunda-feira, 10, como ficou subentendido em matéria divulgada mais cedo que falava sobre o planejamento das distribuidoras de combustíveis de pedir 'waiver' do mandato de biodiesel para a Agência Nacional do Petróleo (ANP). A matéria divulgada anteriormente dava a entender que as empresas citadas na nota se reuniriam nesta segunda, mas o documento apenas trazia listadas as companhias associadas à entidade.

As grandes distribuidoras de combustíveis do País consideram pedir à ANP, um "waiver", espécie de dispensa temporária, do cumprimento da mistura obrigatória de biodiesel no diesel B vendido a varejistas, apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Segundo fontes do setor, a petição administrativa à ANP seria feita pelo Sindicom. A informação foi confirmada pelo diretor-executivo do Sindicom, Mozart Rodrigues.