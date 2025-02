TIM: lucro líquido normalizado cresce 17,1% no 4º trimestre e bate recorde

A TIM apresentou alta de 17,1% no lucro líquido normalizado do quarto trimestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023, chegando a R$ 1,055 bilhão - maior patamar já registrado pela companhia, de acordo com o balanço publicado nesta segunda, 10. No ano, o lucro líquido subiu 6,8%, totalizando R$ 25,4 bilhões.

O lucro vem do crescimento do negócio de internet móvel - puxado pelo segmento pós-pago - e de medidas de ganho de eficiência nas operações, com melhora da margem.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) normalizado cresceu 6,2% no quarto trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, para R$ 3,346 bilhões. A margem Ebitda aumentou 0,3 ponto porcentual, indo a 50,5%.