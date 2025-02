UE discute uso de IA pela chinesa DeepSeek em meio a receio com privacidade

Também no final de janeiro, a Autoridade de Proteção de Dados Pessoais da Itália (GPDP, na sigla em italiano) anunciou a limitação do tratamento de dados pessoais de usuários italianos pela DeepSeek "com urgência".

Na prática, a decisão bloqueou a operação da plataforma de IA em território italiano.

Já nos EUA, o Estado de Nova York proibiu o uso do chatbot da DeepSeek em dispositivos governamentais, citando preocupações com privacidade de dados e censura no app de IA generativa da China.