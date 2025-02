Abal: governo dos EUA confirma que sobretaxa de 10% da Seção 232 passará para 25%

A Associação Brasileira do Alumínio (Abal) atualizou nesta terça-feira, 11, seu posicionamento em relação à taxação de 25% ao alumínio importado nos Estados Unidos. "O governo americano confirmou que a sobretaxa existente de 10% da Seção 232 passará para 25% a partir de 12 de março, não havendo exceções ou isenções para nenhum país", afirmou a associação.

Na medida anterior (Seção 232, imposta em 2018), os Estados Unidos aplicaram tarifas de 25% sobre importações de aço e 10% sobre importações de alguns produtos de alumínio.

No entanto, no caso do alumínio, alguns países receberam isenções totais (Canadá, México e Austrália) ou foram incluídos em acordos de cotas (Argentina, União Europeia e Reino Unido).