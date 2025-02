Abeeólica: prioridades para 2025 incluem fim de subsídios e revogação de benefícios a térmicas

A Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica) apresentou no Congresso Nacional as prioridades do setor para o ano de 2025, incluindo projetos de lei defendidos pelo grupo, o fim da concessão de subsídios para "tecnologias amplamente conhecidas" e a revogação da expansão de usinas termelétricas.

O grupo também mostrou apoio ao projeto de lei nº 5.719/2023 que altera lei sobre a concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou serviços nacionais. Outra defesa é o incentivo à produção nacional de fertilizantes.

Vejas a lista de prioridade: