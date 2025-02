AçoBrasil diz estar confiantes no diálogo entre Brasil e EUA para voltar às bases de 2018

Ainda segundo a nota, os Estados Unidos importaram, em 2024, 5,6 milhões de toneladas de placas por não dispor de oferta suficiente para a demanda do produto em seu mercado interno, das quais 3,4 milhões de toneladas vieram do Brasil. "As exportações brasileiras de produtos de aço para os Estados Unidos cumpriram integralmente as condições estabelecidas no regime de 'hard quota', não ultrapassando, em momento algum, os volumes estabelecidos tanto para semiacabados como para produtos laminados", destaca o AçoBrasil.

O posicionamento do Instituto acrescenta ainda que, ao contrário do alegado na proclamação do governo americano no dia 10 de fevereiro, "inexiste qualquer possibilidade de ocorrer, no Brasil, circunvenção para os Estados Unidos de produtos de aço oriundos de terceiros países".

"Estados Unidos e Brasil detêm parceria comercial de longa data, que vem sendo, historicamente, favorável ao primeiro", prossegue a nota que relembra que nos últimos cinco anos, os Estados Unidos tiveram superávit comercial médio de US$ 6 bilhões. "Considerando, especificamente, o comércio dos principais itens da cadeia do aço - carvão, aço e máquinas e equipamentos - Estados Unidos e Brasil detêm uma corrente de comércio de US$ 7,6 bilhões, sendo os Estados Unidos superavitários em US$ 3 bilhões", ressalta o Instituto.