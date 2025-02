América Móvil tem queda de lucro no 4º trimestre devido a perdas cambiais

A empresa mexicana de telecomunicações America Movil registrou um lucro líquido menor no quarto trimestre, uma vez que as perdas cambiais aumentaram os custos financeiros, enquanto a receita aumentou em meio ao crescimento contínuo de assinantes.

O lucro líquido foi de 9,48 bilhões de pesos mexicanos (US$ 461 milhões) no trimestre de outubro a dezembro de 2024, abaixo dos 18,06 bilhões de pesos mexicanos no mesmo período do ano anterior. O declínio deveu-se, em grande parte, a uma quase duplicação dos custos financeiros, atribuída principalmente a perdas cambiais.

O lucro do quarto trimestre foi equivalente a US$ 0,15 por ADR, abaixo da expectativa dos analistas consultados pela FacsSet de US$0,34, e a receita aumentou 18%, atingindo 236,94 bilhões de pesos mexicanos.