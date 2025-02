Apple escolhe Alibaba como parceira em inteligência artificial na China, diz publicação

As vendas do iPhone da Apple têm sido fracas na China recentemente, em parte porque ainda não foi implementado o Apple Intelligence no país asiático. Esse fator pesou sobre os resultados e projeções fiscais do primeiro trimestre da Apple no mês passado. A Apple afirma que planeja introduzir recursos de IA em mercados que não falam inglês, incluindo a China, em abril.

Na bolsa de valores de NY, as ações da Apple subiram 2,2%.