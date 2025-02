Dólar volta a cair com fluxo externo apesar de tarifas de Trump

"O mercado se preparou para um cenário muito mais negativo em relação às tarifas no início do governo Trump. As medidas são menos fortes que o esperado e há um desmonte de posições em relação a isso", afirma o sócio-diretor da MAG Investimentos, Claudio Pires, ressaltando que o sentimento de alívio é global, como mostra a apreciação de outras divisas emergentes.

Tirando uma alta pontual na abertura dos negócios, o dólar operou em baixa ao longo do restante da sessão. Com mínima a R$ 5,7577, fechou em queda de 0,31%, cotado a R$ 5,7678. Depois de ter recuado 5,56% em janeiro, a divisa já acumula desvalorização de 1,18% em fevereiro e de 6,67% no ano.

Pires, da MAG Investimentos, observa que os investidores locais carregavam uma visão mais negativa em relação ao real neste início do ano, mas houve uma melhora do humor dos investidores estrangeiros que tem levado à queda do dólar e dos juros futuros, além de alta do Ibovespa.

"Tínhamos uma visão não tão positiva para a moeda, com a expectativa de que, quando o dólar chegasse perto de R$ 5,90, haveria um fluxo forte de compra, mas isso não aconteceu", afirma Pires. "E mesmo com o dólar perto de R$ 5,78, continuamos vendo o gringo entrando. Talvez tenha espaço para melhorar mais."

Lá fora, o índice DXY - termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes - passou o dia em baixa moderada, em razão sobretudo de valorização do euro, e operava pouco abaixo dos 108,000 pontos no fim da tarde, após mínima aos 107,782 pontos.

A perda de força do DXY se deu mesmo diante de leve redução das apostas em mais cortes de juros nos EUA neste ano, após o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reiterar, em audiência no Senado americano, que não há pressa em ajustar a política monetária.