Endividamento recua na capital paulista ao menor nível desde agosto de 2021, diz FecomercioSP

O endividamento das famílias paulistanas registrou queda em janeiro, atingindo o menor nível desde agosto de 2021, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Apesar da melhora nesse indicador, a inadimplência segue estável na capital paulista. Atualmente, 2,74 milhões de lares estão endividados na cidade.

O levantamento aponta que o índice de endividados caiu de 68,2% em dezembro para 62,7% em janeiro, também marcando uma redução em relação ao mesmo período do ano anterior, quando a taxa era de 69%.

Entre os principais tipos de dívida, o cartão de crédito continua sendo a modalidade predominante, abrangendo 83,1% dos entrevistados. Na sequência, aparecem o crédito pessoal (14%), o financiamento imobiliário (13%) e os carnês (11,8%).