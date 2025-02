Fed não precisa ter pressa para ajustar postura da política monetária, afirma Powell

Objetivos de emprego e preços

O presidente do Federal Reserve destacou ainda que, de acordo com a evolução da economia dos EUA, os dirigentes do Fed vão ajustar a postura da política monetária em uma maneira que melhor promova objetivos de máximo emprego e estabilidade de preços.

"Se a economia permanecer forte e a inflação continuar a não mover sustentadamente na direção de 2%, poderemos manter a política restritiva por mais tempo", disse Powell. "Se o mercado de trabalho enfraquecer inesperadamente ou a inflação caia mais rápido do que o esperado, poderemos relaxar a política de acordo. Estamos atentos a riscos em ambos os lados do nosso mandato duplo e a política está em boa posição para lidar com os riscos e incertezas que enfrentamos."

Meta de inflação

O dirigente afirmou que o banco central norte-americano está conduzindo a segunda revisão periódica da estratégia de política monetária, o que inclui instrumentos e sua comunicação, um arcabouço que está em harmonia com as determinações do Congresso para o Fed perseguir o mandato duplo de máximo emprego e estabilidade de preços.

Ele ressaltou que o objetivo de inflação de 2% de longo prazo perseguido pelo Fomc "será mantido e não será foco da nossa revisão."