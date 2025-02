GDM lança a marca 'Supra' de sementes, após aquisição de ativos da KWS

A GDM, empresa do setor de sementes de soja e trigo, acaba de fortalecer sua participação no mercado de sementes de milho safrinha e de sorgo, com a marca Supra. O negócio foi viabilizado, conta ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o líder de negócios de milho da GDM, Marcelo Salles, após a aquisição dos ativos da KWS na América do Sul, grande produtora de sementes de milho, que sozinha, já detinha 10% do mercado do insumo no continente sul-americano.

A aquisição do negócio de milho e sorgo da KWS pela GDM foi aprovada em agosto pelo Conselho de Defesa da Atividade Econômica (Cade), continua Salles. Ele comenta, ainda, que a operação permitirá à GDM "antecipar em pelo menos dez anos" sua estratégia de ingressar para valer no mercado de sementes de milho. "Até então, tínhamos alguma comercialização do insumo, com a marca própria Dom Mario, mas era algo inicial."

Com a produção e comercialização de vento em popa, em cinco anos a GDM espera, no caso do milho, "estar entre as três grandes do setor no continente, hoje dominado por Bayer e Corteva".