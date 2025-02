Ibovespa sobe 0,76%, aos 126,5 mil pontos, com IPCA ameno

A comportada leitura do IPCA em janeiro, de 0,16%, contribuiu para o dia de apetite por risco na B3, com câmbio e juros em baixa, e Ibovespa em alta de 0,76%, a 126.521,66 pontos, no fechamento. Assim, o índice brasileiro andou bem à frente das referências de Nova York na sessão, com variação entre -0,36% (Nasdaq) e +0,28% (Dow Jones) no encerramento. Na B3, o giro financeiro ficou em R$ 20,1 bilhões. Da mínima à máxima do dia, o Ibovespa oscilou dos 125.569,96 aos 126.886,27 pontos, saindo de abertura aos 125.571,39 pontos. No mês, o Ibovespa volta ao positivo (+0,31%), com ganho de 1,53% na semana.

"IPCA em linha com o esperado, o que trouxe alívio nas curvas de juros desde a manhã. Não muda o cenário, na medida em que o boletim Focus continua a trazer, como visto ontem, elevações nas projeções de inflação para este ano e também para o fim de 2026", diz Patricia Krause, economista-chefe da Coface para América Latina.

"Existia expectativa de que pudesse vir até mais alto do que de fato foi o resultado, não trouxe surpresas. Sinal de estabilidade, mas o cenário para os preços ainda é preocupante. Alta de juros dá uma segurada na inflação, mas o remédio está mais forte do que poderia ser se houvesse mais clareza com relação ao fiscal", diz Paloma Lopes, economista da Valor Investimentos. "Se continuar a colocar todo o peso sobre a política monetária, haverá fragilização adicional do mercado, pela atratividade da renda fixa com juros tão altos", acrescenta.