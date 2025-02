IPCA dentro do esperado, petróleo e respiro com tarifas estimulam alta do Ibovespa

"Não tem maus ventos. Na verdade, não tem ventos. Por isso o mercado opera um pouco mais tranquilo. O fato de a entrada em vigor das tarifas ter sido jogada para o mês que vem atenua um pouco as preocupações", avalia o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.

Neste cenário de tarifas, fica ainda mais no foco o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que participa da audiência semestral sobre política monetária no Senado dos Estados Unidos (meio-dia). É esperado algum comentário de Powell sobre os riscos das políticas tarifárias de Trump para inflação e política monetária.

As atenções ficam também na resposta que será dada pelo governo brasileiro e se haverá retaliação. Por enquanto, a diplomacia brasileira está optando pela cautela, mas há uma corrente forte que defende a reciprocidade.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve aproveitar uma reunião marcada para hoje à tarde com ministros da Junta de Execução Orçamentária (JEO) para iniciar as conversas com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Casa Civil, Rui Costa, sobre as tarifas dos EUA, segundo fontes. O Brasil será um dos mais afetados pela medida que entra em vigor no início do mês que vem.

"Trump ameaça muito, fala alto, mas recua na mesma velocidade. O mercado ainda está cético em relação à taxação efetiva do aço", ressalta Felipe Sant Anna, especialista em mercado da mesa proprietária Star Desk, no sentido que é preciso aguardar.

Em meio a expectativas de uma reversão ou acordo com o Brasil, ontem o Ibovespa fechou em alta de 0,76%, aos 125.571,81 pontos.