Juro básico deve permanecer "bem acima" do nível neutro, diz Catherine Mann, do BoE

Mann disse que defendeu um corte mais intenso de 50 pontos-base, que teria reduzido o juro básico a 4,25%, para "diminuir o ruído" dos mercados.

"O dirigente ativista precisa manter a disciplina e a restritividade do juro básico mesmo depois dessa decisão imediata", afirmou Mann, em discurso na cidade inglesa de Leeds. "Isso garante que, à medida que atravessarmos o pico da inflação, as expectativas permaneçam ancoradas tanto no curto como no longo prazo", acrescentou.

*Com informações da Dow Jones Newswires.