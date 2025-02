Kering frustra em lucro e tem queda na receita no 4º tri, mas em nível menor que o esperado

A empresa de artigos de luxo Kering teve receita de 4,39 bilhões de euros (US$ 4,52 bilhões) no quarto trimestre de 2024, uma queda de 12% em relação a igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 11. No entanto, o resultado representa recuo menor que o esperado por analistas da FactSet, que previam queda a 4,23 bilhões de euros no período.

Somente a marca Gucci - principal companhia controlada pela francesa - teve queda anual de 24% nas vendas do trimestre, a 1,92 bilhões de euros. O grupo disse que teve uma ligeira melhora na América do Norte e na Ásia-Pacífico, e que o desempenho das novas linhas de artigos de couro, bem como das linhas icônicas da Gucci, foi altamente encorajador.

Por outro lado, a Kering relatou uma queda de 62% no lucro líquido anual para 1,13 bilhão de euros, abaixo dos 1,32 bilhão de euros esperados pela FactSet, enquanto o lucro operacional ficou em 2,55 bilhões de euros. A empresa propôs um dividendo de 6 euros por ação.