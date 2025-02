Para IBGE, alimentos sobem por restrição de oferta

Pressionados por restrição de oferta em algumas culturas, os alimentos voltaram a subir em janeiro, pelo quinto mês consecutivo, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As carnes, porém, sinalizaram uma trégua. Após meses de acentuado aumento nos preços, a alta em janeiro arrefeceu para 0,36%. Alguns cortes chegaram a ficar mais baratos, como patinho (-0,26%), acém (-1,45%) e costela (-0,11%).

"As chuvas vieram, começa a melhorar o pasto, isso tudo traz condições que podem beneficiar a produção", disse Fernando Gonçalves, gerente do IPCA no IBGE.